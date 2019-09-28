У програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.
Дивися повний текст Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років - програма дій уряду.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07
Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років - програма дій уряду.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:15
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