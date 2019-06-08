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НКРЕКП відмовилася знизити
максимальні ціни на...

НКРЕКП відмовилася знизити максимальні ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:27

НКРЕКП відмовилася знизити максимальні ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
По це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель.

Дивися повний текст НКРЕКП відмовилася знизити максимальні ціни на електроенергію.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:27

А что уголь? Электроэнергии потребителям ежемесячно продают на 14 млрд, а производителям ВИЭ плотят 3 млрд.
ВИЭ производят всего 5% электроэнергии, а получают столько же, сколько АЭС, которые производят 50%!
Овцы съели Англию -- солнечные батареи сожрут Украину.
tatarinov09101985
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