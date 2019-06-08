По це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель.
Дивися повний текст НКРЕКП відмовилася знизити максимальні ціни на електроенергію.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:27
НКРЕКП відмовилася знизити максимальні ціни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП відмовилася знизити максимальні ціни на електроенергію.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:27
А что уголь? Электроэнергии потребителям ежемесячно продают на 14 млрд, а производителям ВИЭ плотят 3 млрд.
ВИЭ производят всего 5% электроэнергии, а получают столько же, сколько АЭС, которые производят 50%!
Овцы съели Англию -- солнечные батареи сожрут Украину.
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