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Нужен заказчик
для call-центра

Нужен заказчик для call-центра
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:09

Нужен заказчик для call-центра

Есть свой call-центр , несколько заказчиков и конечно же операторы, менеджеры , телемаркетологи и другие специалисты. Нужны только заказчики на колл-центр.
s_call_centr
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