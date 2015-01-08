|
|
|
Нужен заказчик для call-центра
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:09
Есть свой call-центр , несколько заказчиков и конечно же операторы, менеджеры , телемаркетологи и другие специалисты. Нужны только заказчики на колл-центр.
-
s_call_centr
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|39
|23569
|
|
|0
|3144
|
|
|0
|4148
|
|