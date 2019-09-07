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"Кожна третя гривня": прем'єр
нагадав про рекордні борги...

"Кожна третя гривня": прем'єр нагадав про рекордні борги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:15

"Кожна третя гривня": прем'єр нагадав про рекордні борги...

Пропонуємо до обговорення:
Олексій Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги".

Дивися повний текст \"Кожна третя гривня\": прем'єр нагадав про рекордні борги України.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:15

а прекратить занимать под невменяемые %% не пробовали ???
ладно, папиредникы сволочи, а вы ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:36

Re:

5 миллиардов долларов в год только проценты. Вся страна работает чисто на кредиторов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:39

  Vitalych-new написав:а прекратить занимать под невменяемые %% не пробовали ???
ладно, папиредникы сволочи, а вы ?

А они твари.
А следующих после них даже не знаю как и назвать.

В голове было что то, по Раде на самокате кататься?
Востаннє редагувалось p_a_l в Пон 30 вер, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:40

  safonovstanislav написав:5 миллиардов долларов в год только проценты. Вся страна работает чисто на кредиторов

И на офшоры для правительства
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:40

Vitalych-new Увы страна как наркоман. Без дозы мы уже не можем. И идей как преобразовать заемные средства в рост пока нет. Ну разве что новый город на берегу Черного моря :)
Igorten
 
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