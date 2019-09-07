Олексій Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги".
Дивися повний текст \"Кожна третя гривня\": прем'єр нагадав про рекордні борги України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:15
"Кожна третя гривня": прем'єр нагадав про рекордні борги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Кожна третя гривня\": прем'єр нагадав про рекордні борги України.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:15
а прекратить занимать под невменяемые %% не пробовали ???
ладно, папиредникы сволочи, а вы ?
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:36
Re:
5 миллиардов долларов в год только проценты. Вся страна работает чисто на кредиторов
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:39
А они твари.
А следующих после них даже не знаю как и назвать.
В голове было что то, по Раде на самокате кататься?
Востаннє редагувалось p_a_l в Пон 30 вер, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:40
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:40
Vitalych-new Увы страна как наркоман. Без дозы мы уже не можем. И идей как преобразовать заемные средства в рост пока нет. Ну разве что новый город на берегу Черного моря
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19
Кожен новий уряд знає, що Україні потрібно, але як це втілити в життя - не знає ніхто, і жодна ідея не спрацьовує. Це як в анекдоті "Я не тактик - я стратег".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
|