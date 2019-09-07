Додано: Вів 01 жов, 2019 11:44

какая ещё страна отдаёт треть бюджета за долги?

Причем сам бюджет в значительной части наполняется за счёт новых долгов

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин