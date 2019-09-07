Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:48
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:44
какая ещё страна отдаёт треть бюджета за долги?
Причем сам бюджет в значительной части наполняется за счёт новых долгов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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