Міністерство інфраструктури розглядає питання передачі залізничних вокзалів і портів у концесію.
Дивися повний текст Київський залізничний вокзал планують здати в концесію.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30
Київський залізничний вокзал планують здати в концесію
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Дивися повний текст Київський залізничний вокзал планують здати в концесію.
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