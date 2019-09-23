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Київський залізничний вокзал планують здати в концесію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури розглядає питання передачі залізничних вокзалів і портів у концесію.
Дивися повний текст Київський залізничний вокзал планують здати в концесію
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30
могут не успеть.. как Речной вокзал
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