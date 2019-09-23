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Київський залізничний вокзал
планують здати в концесію

Київський залізничний вокзал планують здати в концесію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30

Київський залізничний вокзал планують здати в концесію

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури розглядає питання передачі залізничних вокзалів і портів у концесію.

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30

могут не успеть.. как Речной вокзал
sal
 
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