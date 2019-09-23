Влада планує реформувати державну Укрзалізницю, розділивши її на 3 компанії.
Дивися повний текст Влада представила програму дій із реконструкції залізниці.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:05
Влада представила програму дій із реконструкції залізниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада представила програму дій із реконструкції залізниці.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:35
Re: реконструкції залізниці
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