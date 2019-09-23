RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Влада представила програму дій
із реконструкції залізниці

Влада представила програму дій із реконструкції залізниці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:05

Влада представила програму дій із реконструкції залізниці

Пропонуємо до обговорення:
Влада планує реформувати державну Укрзалізницю, розділивши її на 3 компанії.

Дивися повний текст Влада представила програму дій із реконструкції залізниці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91098
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:05

смешно
anton_gms
 
Повідомлень: 739
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:35

Re: реконструкції залізниці

ЖД в смартфоне
sal
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 25.03.16
Подякував: 675 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, sal, uaseller_info, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Huawei представила нові моделі дитячих "розумних" годинників
R2 » Нед 29 вер, 2019 13:38
2 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 10:15
_hunter
Xiaomi представила флагманський смартфон з підтримкою 5G...
R2 » Вів 24 вер, 2019 23:22
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 23:22
Джон
Американська компанія представила доступний електрокар
R2 » Пон 23 вер, 2019 11:20
7 293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 20:35
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76870)
30.09.2019 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.