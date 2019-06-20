Ощадбанк повідомляє, що передзамовлення на NFC-кільця відкрито.
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:16
Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
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