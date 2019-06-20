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Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк повідомляє, що передзамовлення на NFC-кільця відкрито.
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:16
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49
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