Ощадбанк повідомляє, що передзамовлення на NFC-кільця відкрито.
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:16
Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:34
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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