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Ощадбанк повідомляє про початок
передзамовлень на NFC-кільця

Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:16

Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк повідомляє, що передзамовлення на NFC-кільця відкрито.

Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
R2
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уже есть
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Ждем NFC-трусы
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Вартість цього технологічно досконалого та витонченого аксесуару стартує всього від 3500 грн
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:34

Re: Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кі

Это ретранслятор? Пассивный? К смартфона? В смартфоне должен быть NFC? Или это роутер?
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:09

Re: Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кі

  astatempo написав:Это ретранслятор? Пассивный? К смартфона? В смартфоне должен быть NFC? Или это роутер?

Это NFC чип с катушкой. Причём тут смартфон вообще ?
Воспринимайте это кольцо как NFC карту, только в другом форм-факторе.

В догонку: у китайцев они продаются от 39 грн с бесплатной доставкой в Украину - https://ru.aliexpress.com/item/40000931 ... b201603_52
Не уверен, что именно в это кольцо можно зашить номер карты, но даёт представление о себестоимости такого изделия и сколько на нём хочет заработать Ощад (39 грн против 3500 грн).
LutsMan
 
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