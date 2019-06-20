Ощадбанк повідомляє, що передзамовлення на NFC-кільця відкрито.
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:16
Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця.
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:34
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:34
Re: Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кі
Это ретранслятор? Пассивный? К смартфона? В смартфоне должен быть NFC? Или это роутер?
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:09
Re: Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кі
Это NFC чип с катушкой. Причём тут смартфон вообще ?
Воспринимайте это кольцо как NFC карту, только в другом форм-факторе.
В догонку: у китайцев они продаются от 39 грн с бесплатной доставкой в Украину -
Не уверен, что именно в это кольцо можно зашить номер карты, но даёт представление о себестоимости такого изделия и сколько на нём хочет заработать Ощад (39 грн против 3500 грн).
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