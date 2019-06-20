Ощадбанк повідомляє про початок передзамовлень на NFC-кільця
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astatempo написав:Это ретранслятор? Пассивный? К смартфона? В смартфоне должен быть NFC? Или это роутер?
Это NFC чип с катушкой. Причём тут смартфон вообще ? Воспринимайте это кольцо как NFC карту, только в другом форм-факторе.
В догонку: у китайцев они продаются от 39 грн с бесплатной доставкой в Украину - https://ru.aliexpress.com/item/40000931 ... b201603_52 Не уверен, что именно в это кольцо можно зашить номер карты, но даёт представление о себестоимости такого изделия и сколько на нём хочет заработать Ощад (39 грн против 3500 грн).
astatempo написав:Это ретранслятор? Пассивный? К смартфона? В смартфоне должен быть NFC? Или это роутер?
Это NFC чип с катушкой. Причём тут смартфон вообще ? Воспринимайте это кольцо как NFC карту, только в другом форм-факторе.
В догонку: у китайцев они продаются от 39 грн с бесплатной доставкой в Украину - https://ru.aliexpress.com/item/40000931 ... b201603_52 Не уверен, что именно в это кольцо можно зашить номер карты, но даёт представление о себестоимости такого изделия и сколько на нём хочет заработать Ощад (39 грн против 3500 грн).
Я не видел nfc карт. Если вы о paypass, то там rfid модуль с антенной. NFC, по стандарту, не только передает, но и считывает, а также, обменивается информацией. Да и цена, ого-го. Что здесь не так
astatempo написав:Это ретранслятор? Пассивный? К смартфона? В смартфоне должен быть NFC? Или это роутер?
Это NFC чип с катушкой. Причём тут смартфон вообще ? Воспринимайте это кольцо как NFC карту, только в другом форм-факторе.
В догонку: у китайцев они продаются от 39 грн с бесплатной доставкой в Украину - https://ru.aliexpress.com/item/40000931 ... b201603_52 Не уверен, что именно в это кольцо можно зашить номер карты, но даёт представление о себестоимости такого изделия и сколько на нём хочет заработать Ощад (39 грн против 3500 грн).
Я не видел nfc карт. Если вы о paypass, то там rfid модуль с антенной. NFC, по стандарту, не только передает, но и считывает, а также, обменивается информацией. Да и цена, ого-го. Что здесь не так
Продаваны, как обычно, забороли инженеров -- по ихней "прессухе" понять вообще ничего невозможно: https://www.oschadbank.ua/ring/ очень похоже на то, что это обычное RFID кольцо.