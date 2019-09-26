Протягом найближчих трьох років гривня поступово знецінюватиметься, а вартість долара відповідно зростатиме.
Дивися повний текст S&P спрогнозувало курс гривні на три роки.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08
S&P спрогнозувало курс гривні на три роки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст S&P спрогнозувало курс гривні на три роки.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08
давайте я дополню прогноз, 2023 - 29,00. 2024 - 29,50, 2025 - 30,00. Каково? Экспертно? )
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