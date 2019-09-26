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S&P спрогнозувало курс
гривні на три роки

S&P спрогнозувало курс гривні на три роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08

S&P спрогнозувало курс гривні на три роки

Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих трьох років гривня поступово знецінюватиметься, а вартість долара відповідно зростатиме.

Дивися повний текст S&P спрогнозувало курс гривні на три роки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08

давайте я дополню прогноз, 2023 - 29,00. 2024 - 29,50, 2025 - 30,00. Каково? Экспертно? )
kdevil
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