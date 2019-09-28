Про це йдеться в законопроекті №2179.
Дивися повний текст Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:03
Кабмін планує заборонити банківські перекази без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:03
Вот олени. Когде вы уже откажитесь от "место жительства". Это знчит, что без ридера ID карт , которых по прежнему фактически ни где нет, надо получить и таскать с обой бумажку с пропиской.
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