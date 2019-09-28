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Кабмін планує заборонити
банківські перекази без...

Кабмін планує заборонити банківські перекази без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:03

Кабмін планує заборонити банківські перекази без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті №2179.

Дивися повний текст Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:03

Вот олени. Когде вы уже откажитесь от "место жительства". Это знчит, что без ридера ID карт , которых по прежнему фактически ни где нет, надо получить и таскать с обой бумажку с пропиской.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:33

реально конченные утырки, люди имеют право передавать свои деньги кому бы то нибыло без левых разрешений
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:40

Re: Кабмін планує заборонити банківські перекази без...

Я реально уже три дня не могу отослать рубли в Россию через Вестерн. С чем связано никто не знает.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:44

  ssnet написав:... таскать с обой бумажку с пропиской.

спокойно.. указываешь на ЗУ "Про свободу пересування..." ст. 2 : Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією , законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження..
+
ЗУ "Про запобиганню легализации доходив.." ст. 9 п.9 - для верификации и идентификации прописка не требуется.
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