Про це йдеться в законопроекті №2179.
Дивися повний текст Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:03
Кабмін планує заборонити банківські перекази без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:03
Вот олени. Когде вы уже откажитесь от "место жительства". Это знчит, что без ридера ID карт , которых по прежнему фактически ни где нет, надо получить и таскать с обой бумажку с пропиской.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:33
реально конченные утырки, люди имеют право передавать свои деньги кому бы то нибыло без левых разрешений
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:40
Re: Кабмін планує заборонити банківські перекази без...
Я реально уже три дня не могу отослать рубли в Россию через Вестерн. С чем связано никто не знает.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:44
спокойно.. указываешь на ЗУ "Про свободу пересування..." ст. 2 : Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією , законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження..
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ЗУ "Про запобиганню легализации доходив.." ст. 9 п.9 - для верификации и идентификации прописка не требуется.
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