RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури планує поудувати
наземне метро на Троєщину

Мінінфраструктури планує поудувати наземне метро на Троєщину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:27

Мінінфраструктури планує поудувати наземне метро на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури має намір зв'язати столичну Троєщину з іншими районами міста лінією наземного метро.

Дивися повний текст Мінінфраструктури планує поудувати наземне метро на Троєщину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін планує заборонити банківські перекази без...
R2 » Пон 30 вер, 2019 18:03
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 18:03
ssnet
Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років -...
R2 » Пон 30 вер, 2019 13:07
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:15
dinozavrik
Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП
R2 » П'ят 27 вер, 2019 17:24
7 361
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2019 13:21
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.