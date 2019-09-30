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Уряд очікує до 2,5 млрд грн від легалізації грального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень.
Дивися повний текст Уряд очікує до 2,5 млрд грн від легалізації грального бізнесу
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