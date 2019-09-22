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У Кабміні назвали кроки для
зниження кредитних ставок в...

У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:05

У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в...

Пропонуємо до обговорення:
Кроки перераховані в п'ятирічній програмі дій Кабміну.

Дивися повний текст У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:27

Re: У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в.

- берём кредит под 13%
- прикупаем на него ОВГЗ под 17-18%
- profit, гарантированный государством.

Пусть шагают. Мелкий бизнес очень ждёт :)
moveton
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