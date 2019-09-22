Кроки перераховані в п'ятирічній програмі дій Кабміну.
Дивися повний текст У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в Україні.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:05
У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в Україні.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:27
Re: У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в.
- берём кредит под 13%
- прикупаем на него ОВГЗ под 17-18%
- profit, гарантированный государством.
Пусть шагают. Мелкий бизнес очень ждёт
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