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У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Кроки перераховані в п'ятирічній програмі дій Кабміну.
Дивися повний текст У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в Україні
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