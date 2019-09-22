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iPhone 2020 року
отримають нову функцію

iPhone 2020 року отримають нову функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:22

iPhone 2020 року отримають нову функцію

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим патентом Apple, майбутні iPhone зможуть використовувати логотип Apple як індикатор сповіщень.

Дивися повний текст iPhone 2020 року отримають нову функцію.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:22

я думал будет хороший консьерж сервис как с картами класса Инфинити ... а тут яблочко будет моргать ... Пожалуй Vertu луше будет
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