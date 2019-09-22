Згідно з новим патентом Apple, майбутні iPhone зможуть використовувати логотип Apple як індикатор сповіщень.
Дивися повний текст iPhone 2020 року отримають нову функцію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:22
iPhone 2020 року отримають нову функцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст iPhone 2020 року отримають нову функцію.
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:22
я думал будет хороший консьерж сервис как с картами класса Инфинити ... а тут яблочко будет моргать ... Пожалуй Vertu луше будет
|