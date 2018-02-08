Експерти вважають, що після відмови від двигунів внутрішнього згоряння в ФРН будуть скорочені 125 тисяч робочих місць.
Дивися повний текст У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19
У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19
Во всей истории развития цивилизации уменьшение ручного труда на единицу продукции называется техническим прогрессом. Украинские журналисты это называют "потери".
|