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У Німеччині порахували втрати
від переходу на електромобілі

У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19

У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
Експерти вважають, що після відмови від двигунів внутрішнього згоряння в ФРН будуть скорочені 125 тисяч робочих місць.

Дивися повний текст У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19

Во всей истории развития цивилизации уменьшение ручного труда на единицу продукции называется техническим прогрессом. Украинские журналисты это называют "потери".
moveton
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