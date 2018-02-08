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У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19
Пропонуємо до обговорення:
Експерти вважають, що після відмови від двигунів внутрішнього згоряння в ФРН будуть скорочені 125 тисяч робочих місць.
Дивися повний текст У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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Додано: Вів 01 жов, 2019 02:19
Во всей истории развития цивилизации уменьшение ручного труда на единицу продукции называется техническим прогрессом. Украинские журналисты это называют "потери".
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moveton
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:50
А корреспондент, они мастера жёлтых статей и резких заголовочков.
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adikali
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:18
moveton написав:
Во всей истории развития цивилизации уменьшение ручного труда на единицу продукции называется техническим прогрессом. Украинские журналисты это называют "потери".
Ви не правильно зрозуміли статтю.
Німці навчились робити авто(на двигунах внутрішнього згорання) і є одними з лідерів їх виробництва.
А перехід на електрокари не гарантує що Німеччина збереже позиції.
Наприклад виробництво акумуляторів. Не думаю що Німеччина буде лідером в їх виробництві. Відповідно втрати(в тому числі і в зменшенні робочої сили) неминучі.
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andrijk777
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:31
andrijk777 написав: moveton написав:
Во всей истории развития цивилизации уменьшение ручного труда на единицу продукции называется техническим прогрессом. Украинские журналисты это называют "потери".
Ви не правильно зрозуміли статтю.
Німці навчились робити авто(на двигунах внутрішнього згорання) і є одними з лідерів їх виробництва.
А перехід на електрокари не гарантує що Німеччина збереже позиції.
Наприклад виробництво акумуляторів. Не думаю що Німеччина буде лідером в їх виробництві. Відповідно втрати(в тому числі і в зменшенні робочої сили) неминучі.
Так Германия и сейчас не является лидером по производству бензина -- а аккум -- будет обычным расходником.
Посчитали именно "проблемы" производства -- электромобили в плане сборки/производства гораздо проще. -- чего один только ДВС стоит -- а электромотор (грубо говоря) -- катушки да подшипника на валу...
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_hunter
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:57
_hunter написав:
Так Германия и сейчас не является лидером по производству бензина -- а аккум -- будет обычным расходником.
Акумулятор це еквівалент бензину?
Круто.
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andrijk777
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:03
_hunter написав:
Так Германия и сейчас не является лидером по производству бензина -- а аккум -- будет обычным расходником.
Ошибаетесь! Как у ДВС бензин является расходником, так у электромобиля - электричество, а не АКБ. А сам аккумулятор это ресурсная запчасть, причём современные акумы заявляются на 7-8 лет, т.е. по сути - на весь срок жизни нового авто на первичном рынке. Вторичка на рынке стран третьего мира (типа Украины) сейчас не рассматривается.
Если сравнивать с ДВС, то это как сам двигатель внутреннего сгорания - тоже ресурсная запчасть на 100-150 тыс км сейчас, а дальше или подетальный ремонт (как замена элементов в АКБ) или замена двигателя/машины (скорей всего, продажа в Украину).
И вот здесь Германия действительно оооочень сильно теряет, потому что ДВс она сейчас делает, а вот для АКБ нужно сырье, которого у неё нет - литий. В Китае лития много, но законом запрещён экспорт сырья, только в виде изделий - АКБ. Потому Тесла и строит завод в Китае. И Мерс с БМВ ищут возможности вложиться в карьеры лития в Китае.
И в цене нового авто ДВС составляет 10%, а вот АКБ до 40%. Потому у германского автопрома впереди тяжёлые времена, не поллучиться у них дальше делать столько прибавочной стоимости к автомобилю как раньше.
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LutsMan
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07
LutsMan написав: _hunter написав:
Так Германия и сейчас не является лидером по производству бензина -- а аккум -- будет обычным расходником.
Ошибаетесь! Как у ДВС бензин является расходником, так у электромобиля - электричество, а не АКБ. А сам аккумулятор это ресурсная запчасть, причём современные акумы заявляются на 7-8 лет, т.е. по сути - на весь срок жизни нового авто на первичном рынке. Вторичка на рынке стран третьего мира (типа Украины) сейчас не рассматривается.
Если сравнивать с ДВС, то это как сам двигатель внутреннего сгорания - тоже ресурсная запчасть на 100-150 тыс км сейчас, а дальше или подетальный ремонт (как замена элементов в АКБ) или замена двигателя/машины (скорей всего, продажа в Украину).И вот здесь Германия действительно оооочень сильно теряет, потому что ДВс она сейчас делает, а вот для АКБ нужно сырье, которого у неё нет - литий. В Китае лития много, но законом запрещён экспорт сырья, только в виде изделий - АКБ.
Потому Тесла и строит завод в Китае. И Мерс с БМВ ищут возможности вложиться в карьеры лития в Китае.
И в цене нового авто ДВС составляет 10%, а вот АКБ до 40%. Потому у германского автопрома впереди тяжёлые времена, не поллучиться у них дальше делать столько прибавочной стоимости к автомобилю как раньше.
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andrijk777
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:10
andrijk777 написав:
Ви не правильно зрозуміли статтю.
Німці навчились робити авто(на двигунах внутрішнього згорання) і є одними з лідерів їх виробництва.
А перехід на електрокари не гарантує що Німеччина збереже позиції.
Наприклад виробництво акумуляторів. Не думаю що Німеччина буде лідером в їх виробництві. Відповідно втрати(в тому числі і в зменшенні робочої сили) неминучі.
Это из какого пальца высосано? В статье ни полслова, что производство из Германии куда-то перемещается. Только про то, что электромобиль проще и поэтому одна коробка на колёсах будет требовать меньше ручного труда.
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moveton
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