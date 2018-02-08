У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі

Додано: Вів 01 жов, 2019 13:03

_hunter написав: Так Германия и сейчас не является лидером по производству бензина -- а аккум -- будет обычным расходником. Так Германия и сейчас не является лидером по производству бензина -- а аккум -- будет обычным расходником.

Ошибаетесь! Как у ДВС бензин является расходником, так у электромобиля - электричество, а не АКБ. А сам аккумулятор это ресурсная запчасть, причём современные акумы заявляются на 7-8 лет, т.е. по сути - на весь срок жизни нового авто на первичном рынке. Вторичка на рынке стран третьего мира (типа Украины) сейчас не рассматривается.Если сравнивать с ДВС, то это как сам двигатель внутреннего сгорания - тоже ресурсная запчасть на 100-150 тыс км сейчас, а дальше или подетальный ремонт (как замена элементов в АКБ) или замена двигателя/машины (скорей всего, продажа в Украину).И вот здесь Германия действительно оооочень сильно теряет, потому что ДВс она сейчас делает, а вот для АКБ нужно сырье, которого у неё нет - литий. В Китае лития много, но законом запрещён экспорт сырья, только в виде изделий - АКБ. Потому Тесла и строит завод в Китае. И Мерс с БМВ ищут возможности вложиться в карьеры лития в Китае.И в цене нового авто ДВС составляет 10%, а вот АКБ до 40%. Потому у германского автопрома впереди тяжёлые времена, не поллучиться у них дальше делать столько прибавочной стоимости к автомобилю как раньше.