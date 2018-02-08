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У Німеччині порахували втрати
від переходу на електромобілі

У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:10

  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.

Такого ніколи не буде. Колись в СССР були плани зробити танк з ЯР, але з цього нічого не вийшло.
А ось електроавто витіснять авто з ДВЗ - це можна гарантувати на 100%. Причина одна і тільки одна - обмежена кількість нафти(точніше нафти є дофіга, але вартість її добутку постійно зростає).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:59

  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.

Для терактов чтоль вытеснит, чтобы взрыв был не просто, а с радиоактивным заражением? Я отстал от жизни и это теперь подавляющее использование автомобиля с ДВС?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:00

LutsMan
в Кировоградской обл есть месторождение лития (аваков кажется прикарманил)
PV
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:17

PV
Да, в курсе. Там всё как всегда у нас - сначала Янык захапал себе, потом после Майдана первым делом "новые" власть имущие забрали у них кусок пирога себе. :(

"Публичной информации об украинском литии немного: объемы запасов еще в 2005 году засекретила СБУ, теперь у них статус гостайны.

По данным еще советской геологоразведки, они могут колебаться в пределах 500 000 – 5 млн тонн. Для сравнения, мировые запасы оцениваются в 53 млн тонн.

В Украине есть три литиевых месторождения - Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское - в Кировоградской. Добыча на них сейчас не ведется."

Одно из месторождений захапала компания с говорящим само за себя названием - "Петро-Консалтинг". Похоже, у Порошенко фантазия на названия компаний закончилась на Рошен.
LutsMan
 
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