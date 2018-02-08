У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі

PV
Да, в курсе. Там всё как всегда у нас - сначала Янык захапал себе, потом после Майдана первым делом "новые" власть имущие забрали у них кусок пирога себе.
"Публичной информации об украинском литии немного: объемы запасов еще в 2005 году засекретила СБУ, теперь у них статус гостайны.
По данным еще советской геологоразведки, они могут колебаться в пределах 500 000 – 5 млн тонн. Для сравнения, мировые запасы оцениваются в 53 млн тонн.
В Украине есть три литиевых месторождения - Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское - в Кировоградской. Добыча на них сейчас не ведется."
Одно из месторождений захапала компания с говорящим само за себя названием - "Петро-Консалтинг". Похоже, у Порошенко фантазия на названия компаний закончилась на Рошен.