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У Німеччині порахували втрати
від переходу на електромобілі

У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:10

  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.

Такого ніколи не буде. Колись в СССР були плани зробити танк з ЯР, але з цього нічого не вийшло.
А ось електроавто витіснять авто з ДВЗ - це можна гарантувати на 100%. Причина одна і тільки одна - обмежена кількість нафти(точніше нафти є дофіга, але вартість її добутку постійно зростає).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:59

  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.

Для терактов чтоль вытеснит, чтобы взрыв был не просто, а с радиоактивным заражением? Я отстал от жизни и это теперь подавляющее использование автомобиля с ДВС?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:00

LutsMan
в Кировоградской обл есть месторождение лития (аваков кажется прикарманил)
PV
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:17

PV
Да, в курсе. Там всё как всегда у нас - сначала Янык захапал себе, потом после Майдана первым делом "новые" власть имущие забрали у них кусок пирога себе. :(

"Публичной информации об украинском литии немного: объемы запасов еще в 2005 году засекретила СБУ, теперь у них статус гостайны.

По данным еще советской геологоразведки, они могут колебаться в пределах 500 000 – 5 млн тонн. Для сравнения, мировые запасы оцениваются в 53 млн тонн.

В Украине есть три литиевых месторождения - Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское - в Кировоградской. Добыча на них сейчас не ведется."

Одно из месторождений захапала компания с говорящим само за себя названием - "Петро-Консалтинг". Похоже, у Порошенко фантазия на названия компаний закончилась на Рошен.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:02

  andrijk777 написав:
  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.

Такого ніколи не буде. Колись в СССР були плани зробити танк з ЯР, але з цього нічого не вийшло.
А ось електроавто витіснять авто з ДВЗ - це можна гарантувати на 100%. Причина одна і тільки одна - обмежена кількість нафти(точніше нафти є дофіга, але вартість її добутку постійно зростає).

Окрім нафти, є газ.
Головна проблема електричок в суттєвому зниженні ємкості батареї на холоді.
Поки це не вирішать - авто з ДВЗ нічого не загрожує.
Наприклад, ви можете собі уявити, що заправивши повний бак традиційного пального перед якоюсь тривалою поїздкою взимку, десь раптом на половині подорожі воно закінчиться, як нібито вам на початку залили півбаку? Це ж просто виглядає як кидалово.
Востаннє редагувалось Angelo77 в Сер 02 жов, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:07

  moveton написав:
  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.

Для терактов чтоль вытеснит, чтобы взрыв был не просто, а с радиоактивным заражением? Я отстал от жизни и это теперь подавляющее использование автомобиля с ДВС?

Вытеснит - имелось в виду "станет экономически выгодно".
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:21

  Angelo77 написав:Окрім нафти, є газ.
Головна проблема електричок в суттєвому зниженні ємкості батареї на холоді.
Поки це не вирішать - авто з ДВЗ нічого не загрожує.

Ціна газу - це пряма залежність від ціни на нафту, дурнів немає. І газ популярний у нас, а у світі він чомусь не сильно заміняє бензин/дизель. І з газом є проблема доставки, побудувати газопровід дорожче ніж побудувати електричну лінію.
Перший раз чую про цю проблему. А що означає "холод"? В Україні бувають морози і то вже не сильні. Але 80-90% населення світу живе в кліматичних зонах де морози відсутні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:08

  andrijk777 написав:Ціна газу - це пряма залежність від ціни на нафту, дурнів немає. І газ популярний у нас, а у світі він чомусь не сильно заміняє бензин/дизель. І з газом є проблема доставки, побудувати газопровід дорожче ніж побудувати електричну лінію.
Перший раз чую про цю проблему. А що означає "холод"? В Україні бувають морози і то вже не сильні. Але 80-90% населення світу живе в кліматичних зонах де морози відсутні.

Газ досить популярний в світі, особливо серед комерційного транспорту. Повивчайте тему через пошуковик.
З приводу "Перший раз чую про проблему" теж можна почитати, наприклад тут.
https://www.voltbikes.ru/blog/electro/v ... muljatory/
Складається враження, що ви не користуєтесь власним авто взимку.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:33

Re: У Німеччині порахували втрати від переходу на електромоб

Народ - ви просто про запаси нафти і газу не в курсі . При теперішніх темпах використання розвіданих запасів вистачить на 50-60 років максимум . Якщо десь ще щось знайдуть ( що сумнівно ) - хіба в важкодоступних місцях . Ціна відповідно зросте ще ... Якась альтернатива - поки слабо вимальовується - крім аккумуляторів . Особливо якщо знайдуть якісь простіші , чи дешевші варіанти - не літій ... Он водень вже вовсю пробують - але це поки як один з варіантів просто .
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:40

  Angelo77 написав:
  andrijk777 написав:Ціна газу - це пряма залежність від ціни на нафту, дурнів немає. І газ популярний у нас, а у світі він чомусь не сильно заміняє бензин/дизель. І з газом є проблема доставки, побудувати газопровід дорожче ніж побудувати електричну лінію.
Перший раз чую про цю проблему. А що означає "холод"? В Україні бувають морози і то вже не сильні. Але 80-90% населення світу живе в кліматичних зонах де морози відсутні.

Газ досить популярний в світі, особливо серед комерційного транспорту. Повивчайте тему через пошуковик.
З приводу "Перший раз чую про проблему" теж можна почитати, наприклад тут.
https://www.voltbikes.ru/blog/electro/v ... muljatory/
Складається враження, що ви не користуєтесь власним авто взимку.

Україна вважається холодною країною(і бідною), тому ніхто на неї не орієнтується.
Прочитавши вашу статтю ще раз переконався що така проблема не суттєва(для світу).
andrijk777
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