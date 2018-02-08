У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.
Такого ніколи не буде. Колись в СССР були плани зробити танк з ЯР, але з цього нічого не вийшло. А ось електроавто витіснять авто з ДВЗ - це можна гарантувати на 100%. Причина одна і тільки одна - обмежена кількість нафти(точніше нафти є дофіга, але вартість її добутку постійно зростає).
Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.
Такого ніколи не буде. Колись в СССР були плани зробити танк з ЯР, але з цього нічого не вийшло. А ось електроавто витіснять авто з ДВЗ - це можна гарантувати на 100%. Причина одна і тільки одна - обмежена кількість нафти(точніше нафти є дофіга, але вартість її добутку постійно зростає).
Окрім нафти, є газ. Головна проблема електричок в суттєвому зниженні ємкості батареї на холоді. Поки це не вирішать - авто з ДВЗ нічого не загрожує. Наприклад, ви можете собі уявити, що заправивши повний бак традиційного пального перед якоюсь тривалою поїздкою взимку, десь раптом на половині подорожі воно закінчиться, як нібито вам на початку залили півбаку? Це ж просто виглядає як кидалово.
Востаннє редагувалось Angelo77 в Сер 02 жов, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Angelo77 написав:Окрім нафти, є газ. Головна проблема електричок в суттєвому зниженні ємкості батареї на холоді. Поки це не вирішать - авто з ДВЗ нічого не загрожує.
Ціна газу - це пряма залежність від ціни на нафту, дурнів немає. І газ популярний у нас, а у світі він чомусь не сильно заміняє бензин/дизель. І з газом є проблема доставки, побудувати газопровід дорожче ніж побудувати електричну лінію. Перший раз чую про цю проблему. А що означає "холод"? В Україні бувають морози і то вже не сильні. Але 80-90% населення світу живе в кліматичних зонах де морози відсутні.
andrijk777 написав:Ціна газу - це пряма залежність від ціни на нафту, дурнів немає. І газ популярний у нас, а у світі він чомусь не сильно заміняє бензин/дизель. І з газом є проблема доставки, побудувати газопровід дорожче ніж побудувати електричну лінію. Перший раз чую про цю проблему. А що означає "холод"? В Україні бувають морози і то вже не сильні. Але 80-90% населення світу живе в кліматичних зонах де морози відсутні.
Газ досить популярний в світі, особливо серед комерційного транспорту. Повивчайте тему через пошуковик. З приводу "Перший раз чую про проблему" теж можна почитати, наприклад тут. https://www.voltbikes.ru/blog/electro/v ... muljatory/ Складається враження, що ви не користуєтесь власним авто взимку.
Народ - ви просто про запаси нафти і газу не в курсі . При теперішніх темпах використання розвіданих запасів вистачить на 50-60 років максимум . Якщо десь ще щось знайдуть ( що сумнівно ) - хіба в важкодоступних місцях . Ціна відповідно зросте ще ... Якась альтернатива - поки слабо вимальовується - крім аккумуляторів . Особливо якщо знайдуть якісь простіші , чи дешевші варіанти - не літій ... Он водень вже вовсю пробують - але це поки як один з варіантів просто .