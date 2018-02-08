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У Німеччині порахували втрати
від переходу на електромобілі

У Німеччині порахували втрати від переходу на електромобілі
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:49

  Puente написав:Народ - ви просто про запаси нафти і газу не в курсі . При теперішніх темпах використання розвіданих запасів вистачить на 50-60 років максимум . Якщо десь ще щось знайдуть ( що сумнівно ) - хіба в важкодоступних місцях . Ціна відповідно зросте ще ... Якась альтернатива - поки слабо вимальовується - крім аккумуляторів . Особливо якщо знайдуть якісь простіші , чи дешевші варіанти - не літій ... Он водень вже вовсю пробують - але це поки як один з варіантів просто .

Всі будуть "в курсі" коли бензин в 3 рази подорожчає.
Нафта вже була 140$. При такій ціні всі(я маю на увазі світ, а не Україну) бігом побіжать міняти свої бензинові авто на електрокари.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:54

Re: У Німеччині порахували втрати від переходу на електромоб

  andrijk777 написав: При такій ціні всі(я маю на увазі світ, а не Україну) бігом побіжать міняти свої бензинові авто на електрокари.

Україна побіжить міняти на електролісапети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:15

  andrijk777 написав:Україна вважається холодною країною(і бідною), тому ніхто на неї не орієнтується.
Прочитавши вашу статтю ще раз переконався що така проблема не суттєва(для світу).

Для світу (як то сказати "середня температура по лікарні") можливо.
А наприклад, для нас, Росії, Скандинавії, Північних штатів, Канади проблема актуальна, тим більше, що там території нормальні. Цей ринок нікуди не зникне. Тому або німці щось вигадають по електриці, або будуть продовжувати робити авто з ДВЗ (можливо меншими масштабами). Я особисто зовсім не проти, щоб завдяки тим 80-90% іншого населення (переважно китайців, індусів, арабів, африканців, індонезійців та латиносів), попит на нафту теж знизився на приблизно стільки ж.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:09

  Angelo77 написав:Электромобиль вытеснит автомобиль с ДВС только тогда, когда в нем будет маленький ядерный реактор. А пока это так - игрушки, спонсируемые "зелеными" правительствами.


бредятина
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03

trololo
В смысле, что вы себе уже купили электричку и довольны?
Angelo77
 
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