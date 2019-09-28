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В Україні планують закрити
понад 1000 держкомпаній

В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32

В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України протягом наступних 5 років планує ліквідувати понад 1000 державних підприємств, які є збитковими.

Дивися повний текст В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32

Интересно, а о поддержке и переквалификации работников этих госпредприятий подумали? Или будет как с закрытием банков, когда на рынок труда выбросили огромное количество безработных экономистов-финансистов, которых можно потом было юзать за еду и уровень зарплаты по рынку уменшьился изза растущего предложения на рынке труда.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:35

А в соседней теме обещают миллион новых рабочих мест :)
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