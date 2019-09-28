Кабінет міністрів України протягом наступних 5 років планує ліквідувати понад 1000 державних підприємств, які є збитковими.
Дивися повний текст В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32
В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній.
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32
Интересно, а о поддержке и переквалификации работников этих госпредприятий подумали? Или будет как с закрытием банков, когда на рынок труда выбросили огромное количество безработных экономистов-финансистов, которых можно потом было юзать за еду и уровень зарплаты по рынку уменшьился изза растущего предложения на рынке труда.
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