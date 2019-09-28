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В Україні планують закрити
понад 1000 держкомпаній

В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32

В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України протягом наступних 5 років планує ліквідувати понад 1000 державних підприємств, які є збитковими.

Дивися повний текст В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32

Интересно, а о поддержке и переквалификации работников этих госпредприятий подумали? Или будет как с закрытием банков, когда на рынок труда выбросили огромное количество безработных экономистов-финансистов, которых можно потом было юзать за еду и уровень зарплаты по рынку уменшьился изза растущего предложения на рынке труда.
Strateg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:35

А в соседней теме обещают миллион новых рабочих мест :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:32

  PasserBy написав:А в соседней теме обещают миллион новых рабочих мест :)

В Польше и далее на запад...
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:35

  Strateg написав:Интересно, а о поддержке и переквалификации работников этих госпредприятий подумали? Или будет как с закрытием банков, когда на рынок труда выбросили огромное количество безработных экономистов-финансистов, которых можно потом было юзать за еду и уровень зарплаты по рынку уменшьился изза растущего предложения на рынке труда.


Пора переставать за всех думать, пора уже гражданам жить своим умом, он там может штаны протирал и плевал в потолок, и с какого перепугу всем миром нужно его "спасать". А вот вопрос о переквалификации согласен, тут должна быть государственная программа, но не в отношении именно этих работников а в общем, чем они отличаются от других граждан ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:01

Re: почему

убыточное/дотируемое приносящее пользу предприятие тоже ненужно?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:40

  sal написав:убыточное/дотируемое приносящее пользу предприятие тоже ненужно?

Например ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:02

  Igorten написав:
  Strateg написав:Интересно, а о поддержке и переквалификации работников этих госпредприятий подумали? Или будет как с закрытием банков, когда на рынок труда выбросили огромное количество безработных экономистов-финансистов, которых можно потом было юзать за еду и уровень зарплаты по рынку уменшьился изза растущего предложения на рынке труда.


Пора переставать за всех думать, пора уже гражданам жить своим умом, он там может штаны протирал и плевал в потолок, и с какого перепугу всем миром нужно его "спасать". А вот вопрос о переквалификации согласен, тут должна быть государственная программа, но не в отношении именно этих работников а в общем, чем они отличаются от других граждан ?

Какая нафиг государственная программа по переквалификации. Человек сам кузнец своего счастья. На благо сейчас есть 100500 вариантов, как платных так и условно бесплатных для поднятия своего уровня. Почему-то при первых признаке того, что джинсы протираются на ж***, норм человек сразу думает" о джинсы скоро порваться, надо выделить деньги и время и купить новые". Если человек видит, что его скоро попрут и его профессия не востребована за достойные деньги , он ниче не делает.
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:09

ssnet Если вам 25, ну 30 лет, да не вопрос, еще все двери открыты. Если вам 50 ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:22

Re: в убыток

  Igorten написав:Например ?

Шахты для страны. Коммунальный транспорт для городов. Социальный хлеб для пенсионеров(?). Субсидии вообще отдельная тема.
sal
 
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