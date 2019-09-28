Кабінет міністрів України протягом наступних 5 років планує ліквідувати понад 1000 державних підприємств, які є збитковими.
Дивися повний текст В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32
В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній.
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:32
Интересно, а о поддержке и переквалификации работников этих госпредприятий подумали? Или будет как с закрытием банков, когда на рынок труда выбросили огромное количество безработных экономистов-финансистов, которых можно потом было юзать за еду и уровень зарплаты по рынку уменшьился изза растущего предложения на рынке труда.
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:32
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:35
Пора переставать за всех думать, пора уже гражданам жить своим умом, он там может штаны протирал и плевал в потолок, и с какого перепугу всем миром нужно его "спасать". А вот вопрос о переквалификации согласен, тут должна быть государственная программа, но не в отношении именно этих работников а в общем, чем они отличаются от других граждан ?
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:01
Re: почему
убыточное/дотируемое приносящее пользу предприятие тоже ненужно?
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:40
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:02
Какая нафиг государственная программа по переквалификации. Человек сам кузнец своего счастья. На благо сейчас есть 100500 вариантов, как платных так и условно бесплатных для поднятия своего уровня. Почему-то при первых признаке того, что джинсы протираются на ж***, норм человек сразу думает" о джинсы скоро порваться, надо выделить деньги и время и купить новые". Если человек видит, что его скоро попрут и его профессия не востребована за достойные деньги , он ниче не делает.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:09
ssnet Если вам 25, ну 30 лет, да не вопрос, еще все двери открыты. Если вам 50 ...
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:22
Re: в убыток
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