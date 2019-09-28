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В Україні планують закрити
понад 1000 держкомпаній

В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:38

sal И зачем убыточные шахты нужны ? Содержать шахтеров ? Да и не факт что они убыточные, их просто грабили 25 лет, подозреваю что и сейчас дела не лучше. Социальный хлеб, у нас есть предприятия в гос собственности пекущие социальный хлеб ? Коммунальный транспорт это коммунальная собственость. А субсидии это вообще из другой оперы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:38

  Igorten написав:Если вам 25, ну 30 лет, да не вопрос, еще все двери открыты. Если вам 50 ...

возраст - это всего лишь цифра.
так получилось, что именно в 50 позвали на новую работу, а до этого в 49 позвали на предыдущую.
ну и опыт сотен тысяч коллег-переселенцев разного возраста показывает, что не все так ужасно с восприятием даты рождения. хотя, не скрою, однажды столкнулся с возрастным цензом.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:51

Re: государства

  Igorten написав:зачем убыточные шахты нужны ? Содержать шахтеров ?

Государство и государственное не есть образования создаваемые для получения прибыли.
Шахты, например, добывают уголь - стратегический ресурс.
Нужность государственных предприятий нужно рассматривать с точки зрения обеспечения стабильности функционирования самого государства.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:57

Клиент_ Это мне анекдот напомнило про нового русского и нищего. ...а я не ел 3 дня .. а ты заставь себя, заставь.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:04

sal Опыт Англии в помощь.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:11

  Igorten написав:И зачем убыточные шахты нужны ? Содержать шахтеров ?

В той же развитой Германии, угольная промышленность субсидируется государством. И зачем им такие шахты нужны были?
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:46

PSL Они могут себе это позволить, мы нет.
Igorten
 
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