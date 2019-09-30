Сиделка в Германию с немецким языком А2

Обязанности:
Уход за мобильными и неподвижными клиентами
Помощь с приемом пищи, личной гигиеной и других повседневных делах
Управление приемом лекарств
Измерение давления
Реабилитация
Поддержание порядка и готовка, если пациент живет один
Преимущества работы с нами:
Проживание и питание за счет пациента
Зарплата ОТ 1100 евро за месяц, вакансия бесплатная, помощь в оформлении документов.
Через нас у вас есть возможность работать по трудовому договору, который дает вам право нав сесоциальные льготы, такие как отпуск, пенсия и т. д.
Проверка знаний языка по телефону.
Требования:
Немецкий язык минимально А2
Возраст до 65 лет
Контакты +421918474112 или украинский Вайбер +380961342516, мейл iana.bulygina@atena.org