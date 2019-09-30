RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Сиделка в Германию с
немецким языком А2

Сиделка в Германию с немецким языком А2
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:08

Сиделка в Германию с немецким языком А2

Обязанности:
Уход за мобильными и неподвижными клиентами
Помощь с приемом пищи, личной гигиеной и других повседневных делах
Управление приемом лекарств
Измерение давления
Реабилитация
Поддержание порядка и готовка, если пациент живет один
Преимущества работы с нами:
Проживание и питание за счет пациента
Зарплата ОТ 1100 евро за месяц, вакансия бесплатная, помощь в оформлении документов.
Через нас у вас есть возможность работать по трудовому договору, который дает вам право нав сесоциальные льготы, такие как отпуск, пенсия и т. д.
Проверка знаний языка по телефону.
Требования:
Немецкий язык минимально А2
Возраст до 65 лет
Контакты +421918474112 или украинский Вайбер +380961342516, мейл iana.bulygina@atena.org
ianabulygina
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.