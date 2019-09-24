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У Держстаті назвали середню
ціну електроенергії для...

У Держстаті назвали середню ціну електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51

У Держстаті назвали середню ціну електроенергії для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст У Держстаті назвали середню ціну електроенергії для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51

У бытовых потребителей, "тихо и без шуму", в платёжках появилась новая графа:
- "Обязательный платёж".
- Период "Электофикации" - закончился периодом "беспросфетного грабежа" холопов.
- Кто не успел убежать - держите карман шире!
Kudrjavuy
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