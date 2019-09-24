Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Дивися повний текст У Держстаті назвали середню ціну електроенергії для населення.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51
У Держстаті назвали середню ціну електроенергії для...
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Дивися повний текст У Держстаті назвали середню ціну електроенергії для населення.
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51
У бытовых потребителей, "тихо и без шуму", в платёжках появилась новая графа:
- "Обязательный платёж".
- Период "Электофикации" - закончился периодом "беспросфетного грабежа" холопов.
- Кто не успел убежать - держите карман шире!
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