https://news.finance.ua/ua/news/-/456412/volocopter-predstavyla-novu-model-povitryanogo-taksi
Дивися повний текст Geely побудує завод для виробництва літаючих автомобілів.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:09
Geely побудує завод для виробництва літаючих автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Geely побудує завод для виробництва літаючих автомобілів.
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:10
Люди работают, зарабатывают, развиваются...
- И в Украине "новые" уже поделили всю землю на 4 семьи!
- Угадайте, кто больше заработает?
Китаец на изготовлении машин, или ...(не этническая нация Украины) на торговле пахотными землями Украины?
- При чём для производства машин необходимо работать, а здесь в тупую "кроликов разводят"
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