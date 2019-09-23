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Geely побудує завод для
виробництва літаючих автомобілів

Geely побудує завод для виробництва літаючих автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:09

Geely побудує завод для виробництва літаючих автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
https://news.finance.ua/ua/news/-/456412/volocopter-predstavyla-novu-model-povitryanogo-taksi

Дивися повний текст Geely побудує завод для виробництва літаючих автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:10

Люди работают, зарабатывают, развиваются...
- И в Украине "новые" уже поделили всю землю на 4 семьи!
- Угадайте, кто больше заработает?
Китаец на изготовлении машин, или ...(не этническая нация Украины) на торговле пахотными землями Украины?
- При чём для производства машин необходимо работать, а здесь в тупую "кроликов разводят"
Kudrjavuy
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