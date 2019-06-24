Британський міністр фінансів Саджид Джавід заявив, що збільшить мінімальний рівень зарплати у країні.
Дивися повний текст Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07
Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату
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Дивися повний текст Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату.
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07
“В течение следующих пяти лет мы сделаем Великобританию первой крупной экономикой в мире"
Бачу рівень популізму в світі зашкалює. Мені здається той міністр покруче українських буде в плані популізму.
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