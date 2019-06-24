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Британцям обіцяють підвищити
мінімальну зарплату

Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07

Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Британський міністр фінансів Саджид Джавід заявив, що збільшить мінімальний рівень зарплати у країні.

Дивися повний текст Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07

“В течение следующих пяти лет мы сделаем Великобританию первой крупной экономикой в ​​мире"
Бачу рівень популізму в світі зашкалює. Мені здається той міністр покруче українських буде в плані популізму.
andrijk777
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