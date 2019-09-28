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З 1 жовтня "Київстар" припиняє підтримку шести тарифних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор припиняє підтримку шести тарифних планів.
Дивися повний текст З 1 жовтня \"Київстар\" припиняє підтримку шести тарифних планів
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