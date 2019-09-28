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З 1 жовтня "Київстар" припиняє
підтримку шести тарифних...

З 1 жовтня "Київстар" припиняє підтримку шести тарифних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:28

З 1 жовтня "Київстар" припиняє підтримку шести тарифних...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор припиняє підтримку шести тарифних планів.

Дивися повний текст З 1 жовтня \"Київстар\" припиняє підтримку шести тарифних планів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:28

Київстар нікому не раджу. Був їх абонентом, обман на кожному кроці
v1909572
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37

v1909572 согласен. не раджу. крадуть гроші з рахунку от уже як 15 років
serzhikivan0ff
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:56

Re: З 1 жовтня

И много крадут? А то я абонент КС уже лет 15 минимум и в упор не замечал. Но я в год где-то гривен 50-60 закидывал и не всегда следил за расходом. Может в какие-то годы гривен по 10 в год и крали. Но сомневаюсь.
Последние полгода плачу строго абонплату, поэтому вижу точно. Ничего сверх не удерживают.
moveton
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