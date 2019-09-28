Мобільний оператор припиняє підтримку шести тарифних планів.
Дивися повний текст З 1 жовтня \"Київстар\" припиняє підтримку шести тарифних планів.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:28
З 1 жовтня "Київстар" припиняє підтримку шести тарифних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 жовтня \"Київстар\" припиняє підтримку шести тарифних планів.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37
v1909572 согласен. не раджу. крадуть гроші з рахунку от уже як 15 років
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:56
Re: З 1 жовтня
И много крадут? А то я абонент КС уже лет 15 минимум и в упор не замечал. Но я в год где-то гривен 50-60 закидывал и не всегда следил за расходом. Может в какие-то годы гривен по 10 в год и крали. Но сомневаюсь.
Последние полгода плачу строго абонплату, поэтому вижу точно. Ничего сверх не удерживают.
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