Він додав, що уряд чинить дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі.
Дивися повний текст Гончарук про подальшу роботу ФОПів: Малим переживати не варто.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:30
Гончарук про подальшу роботу ФОПів: Малим переживати не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук про подальшу роботу ФОПів: Малим переживати не варто.
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:30
Да пока еще фопы как-то выкручивались особенно в торговле где покупательная способность упала с 2014го в разы, а теперь не факт что будет рентабельный бизнес с обслуживанием кассы, бухгалтером, учетом товара до мелочей, я говорю за мелких, кто работает сам. вот как раз по ним и ударят эти новшества. И что поедут в европу уже не работяги, а более образованные и крученные люди. И не факт что они вернутся назад.
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