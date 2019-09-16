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Гончарук про подальшу роботу
ФОПів: Малим переживати не...

Гончарук про подальшу роботу ФОПів: Малим переживати не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:30

Гончарук про подальшу роботу ФОПів: Малим переживати не...

Пропонуємо до обговорення:
Він додав, що уряд чинить дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі.

Дивися повний текст Гончарук про подальшу роботу ФОПів: Малим переживати не варто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:30

Да пока еще фопы как-то выкручивались особенно в торговле где покупательная способность упала с 2014го в разы, а теперь не факт что будет рентабельный бизнес с обслуживанием кассы, бухгалтером, учетом товара до мелочей, я говорю за мелких, кто работает сам. вот как раз по ним и ударят эти новшества. И что поедут в европу уже не работяги, а более образованные и крученные люди. И не факт что они вернутся назад.
alexeyss2008
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