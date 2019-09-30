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Кабмін пропонує додатково
виділити 1 мільярд на...

Кабмін пропонує додатково виділити 1 мільярд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:36

Кабмін пропонує додатково виділити 1 мільярд на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін запропонував внести зміни до державного бюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 мільярда гривень спрямують на погашення заборгованості перед шахтарями.

Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково виділити 1 мільярд на погашення боргів перед шахтарями.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:37

Как они работают одному богу известно. Что там сейчас не могу сказать. Но раньше угольная отрасль это была замечательная "кормушка" для "правильных" людей. Сомневаюсь, что что то поменялось.
Igorten
 
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