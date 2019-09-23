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Зниження ставки НБУ приведе до зростання попиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Керівник підрозділу випуску боргових цінних паперів групи ICU Руслан Кільмухаметов спрогнозував, що зниження прибутковості по облігаціях внутрішньої державної позики збільшить привабливість корпоративних і муніципальних облігацій для локальних та іноземних інвесторів.
Дивися повний текст Зниження ставки НБУ приведе до зростання попиту на корпоративні та муніципальні облігації - ICU
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R2
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:58
Преимущества ОВГЗ тают с каждым аукционом. За минусом военного сбора и комиссий брокера годовая доходность ОВГЗ опережает депозиты на год после налогов максимум на 1.2%^ а в некоторых банках депозитные ставки такие, что уже выгоднее, чем ОВГЗ. Спрос скоро начнет падать.
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Spets
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:54
Spets, "некоторые банки" - это которые через годик обанкротятся и вкладчиков которых здесь же обзовут идиотами, которые не могли понять, что если ставка высокая, то это всегда развод?
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moveton
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