RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зниження ставки НБУ приведе
до зростання попиту на...

Зниження ставки НБУ приведе до зростання попиту на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:58

Зниження ставки НБУ приведе до зростання попиту на...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник підрозділу випуску боргових цінних паперів групи ICU Руслан Кільмухаметов спрогнозував, що зниження прибутковості по облігаціях внутрішньої державної позики збільшить привабливість корпоративних і муніципальних облігацій для локальних та іноземних інвесторів.

Дивися повний текст Зниження ставки НБУ приведе до зростання попиту на корпоративні та муніципальні облігації - ICU.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91125
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:58

Преимущества ОВГЗ тают с каждым аукционом. За минусом военного сбора и комиссий брокера годовая доходность ОВГЗ опережает депозиты на год после налогов максимум на 1.2%^ а в некоторых банках депозитные ставки такие, что уже выгоднее, чем ОВГЗ. Спрос скоро начнет падать.
Spets
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:54

Spets, "некоторые банки" - это которые через годик обанкротятся и вкладчиков которых здесь же обзовут идиотами, которые не могли понять, что если ставка высокая, то это всегда развод?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitali_kalinin і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в...
R2 » Пон 30 вер, 2019 21:05
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 21:27
moveton
У Кабміні назвали кроки для зниження кредитних ставок в...
R2 » Пон 30 вер, 2019 21:25
0 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 21:25
R2
Економічне зростання в 40% забезпечать концесії,...
R2 » Пон 23 вер, 2019 15:48
5 232
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 23:00
Firehit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13459)
01.10.2019 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.